Путін заявив про готовність РФ постачати нафту на ринки США та всього світу

За словами Путіна, поява російської нафти на американському ринку позитивно позначиться на всій світовій економіці.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ готова постачати нафту та нафтопродукти на ринки США та всього світу. Таку заяву він зробив за підсумками телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, пишуть росЗМІ.

За словами Путіна, поява російської нафти на американському ринку позитивно позначиться на всій світовій економіці. Також кремлівський диктатор додав, що під час телефонної розмови з Трампом значну увагу було приділено "перспективам врегулювання української кризи".

Російський диктатор також заявив, що під час розмови з Трампом обговорювалася ситуація навколо Ірану та різні аспекти двосторонніх відносин між РФ і США. Путін зазначив, що він домовився з президентом США про продовження особистих контактів, а також співпраці на рівні своїх адміністрацій, спецслужб і відомств.

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Крім того, віцепрем’єр Росії Олександр Новак заявив, що Москва "негайно починає знімати обмеження на експорт дизельного палива раніше запланованих термінів". За його словами, РФ готова поставити додатковий обсяг дизельного палива на ринок США вже в жовтні.

Трамп домовився з Путіним про постачання російського дизельного пального

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він завершив телефонну розмову з главою РФ Володимиром Путіним, під час якої було досягнуто домовленості про те, що Росія негайно поставить сотні тисяч тонн дизельного пального на американський та світовий ринки.

Трамп розповів, що РФ негайно поставить понад 300 000 тонн дизельного пального на американський і світовий ринки, ще 500 000 тонн – протягом листопада, а також 1 000 000 тонн одразу після цього. За словами президента США, з огляду на стан російських нафтопереробних заводів Росія пізніше поставить ще 3 000 000 тонн дизельного пального.

Крім того, Міністерство фінансів США за вказівкою Трампа негайно видає тимчасову ліцензію, що дозволяє постачання російського дизельного пального на світові ринки. Дозвіл діятиме до 7 квітня 2027 року.

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