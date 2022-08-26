Експерти прогнозували, що на заправках ціна на автогаз впаде до 25,5-26 грн/л.

Середня ціна на скраплений газ за тиждень у мережах АЗС знизилася на 21 копійку – до 26,19 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

На станціях AMIC і Shell автогаз здешевшав на 47 і 65 коп., до 25,05 і 25,82 грн/л відповідно.

Відео дня:

Ціна у мережі "Нефтек" впала на 1,5 грн, до 25,49 грн/л. Це найбільший показник зниження за тиждень.

У межах 26-33 коп. здешевшав автогаз в мережах "БРСМ-Нафта", BVS та Chipo, до 26,30, 27,49 та 25,97 грн/л відповідно.

Крім того, на 10-60 копійок здешевшав автогаз і в мережах UPG, "Автотранс", "Авантаж 7" та інших.

За травень в Україні автогаз подорожчав на 10 грн. Піку середня ціна на нього сягнула у червні, дійшовши до рівня 42 грн/л.

З середини червня на українських автозаправних станціях продукт почав поступово дешевшати. За півтора місяця ціна впала приблизно на 13 грн.

Експерти прогнозували, що на заправках ціна на автогаз впаде до 25,5-26 грн/л.

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