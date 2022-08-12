Середня ціна на продукт по країні становить 26,99 грн/л.

Середня ціна на автогаз за тиждень в мережах АЗС знизилася на 1,27 гривні – до 26,99 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

На станціях ОККО і WOG автогаз подешевшав на 1,30 і 1,03 гривні, до 27,19 і 27,46 грн/л відповідно.

Мережа SOCAR виставила на стелу 26,86 грн/л (-1,25 грн). Shell зменшила ціну до 26,90 грн/л (-1,23 грн).

В межах 0,50 - 1,86 гривні зменшили ціни мережі "Нефтек", "БРСМ-Нафта" і KLO, до 27,49, 26,83 і 25,63 грн/л.

Найменша ціна на автогаз зафіксована в мережі "Авантаж 7", - 24,55 грн/л.

Крім того, на 0,8-2 грн/л подешевшав автогаз і в мережах Chipo, BVS та інших.

Війна в Україні та ситуація з автогазом:

У травні в Україні автогаз подорожчав на 10 грн. Піку середня ціна на нього досягла в червні, дійшовши до рівня 42 грн/л.

З середини червня на українських автозаправних станціях продукт почав поступово дешевшати. За півтора місяця ціна впала приблизно на 13 грн.

Експерти прогнозували, що на заправках ціна на автогаз впаде до 25,5-26 грн/л.

Середня ціна на скраплений газ 9 серпня в мережах АЗС знизилася до 27,46 грн/л.

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