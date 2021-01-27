Кілька компаній встановили тарифи на газ нижче встановленої урядом граничної ціни в 6,99 гривні за кубометр.

Газопостачальні компанії, з урахуванням урядового обмеження ціни газу на рівні 6,99 гривні за кубометр, пропонують населенню України в лютому купувати газ за ціною від 6,79 до 6,99 гривні за кубометр.

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Про це повідомляється на сайті консультаційного центру для населення "ГазПравда", створеного НАК "Нафтогаз України" спільно з активістами.

Найменшу ціну в лютому своїм споживачам запропонувала енергетична компанія Megawatt - 6,79 гривні за кубометр. Далі йде газопостачальна компанія "Нафтогаз України" з ціновою пропозицією 6,86 гривні за кубометр.

Ще кілька компаній встановили на лютий ціни нижче граничного тарифу, встановленого Урядом. Зокрема, "Агросинтез Трейдинг" - 6,88 гривні за кубометр, "енергетичні ресурси України" - 6,90 гривні за кубометр, "Газ АП" - 6,94 гривні за кубометр, "Волиньелектро збут" - 6,97 гривні за кубометр, а також ETG.ua -6,98 гривні за кубометр.

Ціни інших постачальників газу, які обслуговують більшу частину населення, не перевищують затверджену урядом граничну ціну і становлять 6,99 гривні за кубометр.

Що цьому передувало

У січні газопостачальні компанії продавали населенню газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої на 11%, а максимальна на 20,5%.

Середня вартість газу в Україні для населення в грудні становить від 6,33 до 8,96 гривні за кубометр.

Крім того, з 1 січня в 1,6 раза зросли тарифи на транспортування газу в будинки громадян.

З початку січня в низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Після цього уряд встановив граничну ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр, яка діятиме до 31 березня 2021 року.

Водночас НКРЕКП обмежила тарифи на транспортування граничною ціною 1,79 гривні за кубометр.

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Автор: Бредіхіна Ганна