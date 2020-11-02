Причиною обвалу цін став локдаун у країнах Європи через стрімке поширення коронавірусу.

Вартість нафти на ринку 2 листопада в ході сесії опустилася на понад 5,8%, досягнувши травневих мінімумів.

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Про це повідомляє Liga.net.

"Ціна на нафту впала на понад 3% через побоювання, що нова хвиля коронавірусних обмежень у Європі послабить попит на паливо. Раніше в ході сесії ціни опустилися на понад 5,8%, досягнувши мінімумів з травня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до 8:55 по Києву ф'ючерси на нафту Brent впали на 3,2% до 36,7 долара за барель, на WTI - на 3,7% до 34,4 долара за барель.

Варто зазначити, що за словами експертів, основними причинами падіння ціни на нафту є повернення низки країн Європи до локдауну через COVID-19.

"Багато трейдерів наразі дивляться на зростання кількості інфікованих у США й питають себе, чи є ситуація в Європі прикладом того, що станеться у США в найближчі тижні", - сказав Майкл Маккарті, головний стратег ринку CMC Markets у Сіднеї.

Нагадаємо, через стрімке поширення коронавірусу низка країн Європи почала повертатися до жорсткішого карантину, деякі держави ввели повні локдауни.

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Автор: УНІАН