В країні закрили заклади харчування, культурні установи та спортзали.

У Німеччині від сьогодні діє частковий локдаун, запроваджений через зростання кількості нових випадків коронавірусної хвороби, обмеження діятимуть до кінця місяця.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Тепер у ФРН дозволено зустрічатися не більш ніж десятьом особам лише з двох домогосподарств. Ресторани, бари, нічні клуби зачинені, проте заклади громадського харчування можуть працювати «на виніс». Не працюють театри та музеї, а також спортивні зали та басейни. Заборонено зупинятися в готелях з туристичною метою.

Водночас працюватимуть торговельні заклади, а діти можуть відвідувати школи та дитячі садки.

У середині листопада представники федерального уряду та земель підіб'ють проміжні підсумки часткового локдауну.

Загалом запроваджені цього місяця карантинні обмеження є м'якшими, ніж ті, що діяли в Німеччині навесні.

Інститут імені Роберта Коха повідомив, що за останню добу в Німеччині коронавірусом інфікувалися 12 тисяч осіб. Рекордний добовий показник інфікування в країні було зафіксовано 31 жовтня - 19 тисяч нових випадків.

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Автор: Інна Андаліцька