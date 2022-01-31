Протягом січня нафта подорожчала з $78,41 станом на 2 січня 2022 року до $89,24 станом на 31 cічня.

У понеділок, 21 січня 2022 року, ціна нафти Brent наблизилася до 7-річного максимуму. Станом на 8:44 за Києвом вартість бареля квітневої нафти Brent склала $89,56 (+1,17%).

Про це повідомляє Investing.

Барель березневої нафти WTI торгувався по $ 97,91 (+1,26%). Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $88,52 і $86,82 відповідно.

Станом на 10: 50 за Києвом Brent коштував $89,38.

Востаннє раз ціна Brent підіймалася до позначки $90 у 2014 році. 1 жовтня 2014 року Brent піднявся до позначки $95,54.

З початку 2022 року ціна на нафту стабільно йде вгору. Протягом січня нафта подорожчала з $78,41 станом на 2 січня 2022 року до $89,24 станом на 31 січня.

Що відбувається з цінами на нафту: