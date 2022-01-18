Станом на 10:47 за Києвом вартість нафти Brent становила $87,44 / Ілюстрація REUTERS
Нафта марки Brent стрімко зростає в ціні. Станом на 10:47 за Києвом вартість нафти Brent становила $87,44.
Це найвищий показник з жовтня 2014 року, повідомляє Investing.
Нафта West Texas Intermediate також ненадовго підійматися вище $85 за барель, вперше з жовтня.
Скриншот Investing
Скриншот Investing
Ціни на нафту у 2021 році:
- 12 січня 2021 року нафта West Texas Intermediate (WTI) виросла в ціні на 34 центи (+0,6%) і встановилася на рівні 53,55 долара за барель, ціни на WTI виросли 2%.
- Ф'ючерси Brent виросли на 1,7%, а 13 січня додали ще 36 центів (0,6%) в ціні.
Читайте такожЦіни на нафту злетіли до трирічного максимуму
- Востаннє такі ціни спостерігалися до першого спалаху захворюваності в Китаї.
- Станом на 13 січня 2021 року світові ціни на нафту досягли докарантинного рівня.
- Вартість бареля березневої нафти Brent 21 січня до 8: 22 за Києвом склала $56,02 (-0,11%).
- Станом на 2 лютого 2021 року після новорічних коливань нафта почала зростати в ціні.
- 4 лютого 2021 року ціни на нафту піднялися до річного максимуму.
- Станом на 8 лютого 2021 року вперше за рік ціна на нафту перевищила $60.
- 17 лютого 2021 року ціна бареля нафти марки Brent досягла $64,06 (+1,12% до ціни на момент закриття вечірньої сесії).
- 22 лютого 2021 року нафта пробила позначку в $62 долари.
- В кінці лютого вартість європейських сортів нафти оновила максимуми з початку 2020 року: котирування північноморської Brent перевищили $67 за барель, російської Urals досягли $66 за барель.
- Вартість бареля березневої нафти Brent 6 січня до 16: 55 за Києвом склала $82,33 (+1,89%).
- 17 січня 2022 року Ф'ючерси на нафту марки Brent досягли найвищого рівня за більш ніж три роки.