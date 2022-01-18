Ціна на нафту West Texas Intermediate також ненадовго підіймалася вище $85 за барель, вперше з жовтня.

Нафта марки Brent стрімко зростає в ціні. Станом на 10:47 за Києвом вартість нафти Brent становила $87,44.

Це найвищий показник з жовтня 2014 року, повідомляє Investing.

Нафта West Texas Intermediate також ненадовго підійматися вище $85 за барель, вперше з жовтня.

Ціни на нафту у 2021 році:

12 січня 2021 року нафта West Texas Intermediate (WTI) виросла в ціні на 34 центи (+0,6%) і встановилася на рівні 53,55 долара за барель, ціни на WTI виросли 2%.

Ф'ючерси Brent виросли на 1,7%, а 13 січня додали ще 36 центів (0,6%) в ціні.

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