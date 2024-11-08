Зростання вартості пального додатково тиснутиме на ціни на товари та транспортні послуги.

Зростання цін на пальне в Україні пришвидшиться до понад 9% наприкінці 2024 року. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку України.

За даними НБУ, подорожчання пального суттєво сповільнилося до 6% у вересні, проти 25,5% у червні, що було менше, ніж прогнозувалося.

"Водночас низькі ціни на нафту та високі запаси мереж АЗС, сформовані перед підвищенням акцизів, стримували підвищення цін на бензин та дизель. Стримуючий вплив на ціни мав також ефект бази порівняння, зумовлений податковими змінами в липні 2023 року", - йдеться в звіті.

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В НБУ прогнозують, що ефект значних запасів пального матиме досить короткостроковий знижувальний ефект на ціни. У міру їх вичерпання та під впливом подальшого підвищення акцизів та ефектів перенесення від послаблення обмінного курсу гривні зростання цін на пальне пришвидшиться до понад 9% наприкінці 2024 року та майже весь 2025 рік перебуватиме на високому рівні.

"Через канали собівартості це додатково тиснутиме на ціни на окремі товари і транспортні послуги. Проте очікуване поступове зниження світових цін на нафту компенсує подальше зростання акцизного навантаження та в середньостроковій перспективі зростання цін на пальне сповільниться", - додали в НБУ.

Ситуація на АЗС – останні новини

Після підвищення акцизів на пальне з початку вересня спостерігалося значне зростання цін на автомобільний газ, при цьому вартість бензину та дизельного палива практично не змінилася.

Засновник логістичної групи компаній "Прайм", експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін повідомив, що цієї зими на автозаправних станціях буде важка ситуація через різке зменшення продажів. Проте для водіїв це може означати більше вигідних пропозицій, адже мережі АЗС намагатимуться утримати клієнтів.

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