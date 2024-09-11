Катерина Жирій

Ціна на автогаз з початку вересня зросла майже на 6%.

Після підвищення акцизів на пальне з початку вересня спостерігається значне зростання цін на автомобільний газ, при цьому вартість бензину та дизельного палива практично не змінилася.

Про це свідчать дані Консалтингової групи А-95, опубліковані на порталі "Мінфін".

Так, середня роздрібна ціна на бензин А-95 станом на сьогодні, 11 вересня, складає 56,63 грн (+ 0,04 грн до показника 30 серпня), бензин А-92 – 53,52 грн (+0,17 грн), дизельне пальне – 52,82 грн (-0,03 грн).

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При цьому автомобільний газ подорожчав досить суттєво – ціна сьогодні становить 30,57 грн проти показника у 28,87 грн 30 серпня (+1,7 грн або 5,9%).

Підвищення акцизів на пальне - головні новини

2 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне. Документ передбачає, що до 2028 року ставки акцизного податку на пальне збільшуватимуться і становитимуть:

бензин – 359 євро за 1000 л;

дизельне паливо – 330 євро за 1000 л;

скраплений газ – 70 євро за 1000 л.

За словами генерального директора мережі АЗС Леоніда Косянчука, після підвищення акцизів на пальне бензин і дизель можуть подорожчати на 1,5-2 грн, а скраплений газ – на 5 грн, проте підвищення цін не буде різким та моментальним.

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