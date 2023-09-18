За три місяці бензин та дизель в Україні здорожчали від 8,8 до 11 гривень за літр.

За вихідні з 15 по 18 вересня великі мережі АЗС знову підняли ціни на пальне ще на 1 гривню за літр.

Як свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", на ОККО й WOG бензин марки А-95 та дизельне пальне тепер коштують 56,99 грн/л, А-95-преміум подорожчав до 58,99 грн/л.

Усі види пального додали 80 копійок у мережі АЗК BVS – А-95 і дизпальне здорожчали до 54,99 грн/л, А-95+ – до 56,99 гривень за літр.

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"БРСМ-Нафта", KLO, "Рур груп", RLS й інші підняли ціни на 0,4-1 грн за літр.

При цьому, середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 33 копійки – до 54,20 грн/л. Бензин А-95+ здорожчав на 45 копійок — до 56,94 грн/л, а дизельне пальне — на 0,31 грн/л, до 53,98 грн/л.

За підрахунками УНІАН, за три місяці після того, як повернули довоєнні податки на пальне у найпопулярніших мережах заправок бензин та дизель одночасно здорожчали на 8,8-11 грн за літр.

Зокрема, на Shell пальне зросло на 8,8 гривень, до 55,59 грн за літр. На WOG і ОККО на 10 грн, до 56,99 грн/л. На SOCAR рекордне зростання 11 грн за літр, до 57,99 грн за літр.

Податки та дорога нафта

Після підвищення у липні податку на додану вартість на пальне з 7 до 20%, ціни на пальне в Україні почали зростати. Крім того, підігрівало ціни на АЗС збільшення світових цін на нафту.

Станом на сьогодні нафта марки Brent коштує 94,64 долара за барель. З липня її вартість зросла на 18 доларів.

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