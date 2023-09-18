Ціна на нафту еталонної марки Brent станом на 10:11 за Києвом становила 94,64 долара за барель.

Ціна на нафту марки Brent перевищила 94 долара за барель після тритижневого зростання, що призвело до підвищення цін на 11%.

Як повідомляє Bloomberg, світові ціни на нафту продовжили зростання третій тиждень поспіль, оскільки Саудівська Аравія та РФ продовжують обмеження поставок до кінця року. Нафта в Лондоні подорожчала майже на 10% від початку року, оскільки країни ОПЕК+ обмежують видобуток, а перспективи попиту поліпшуються, при цьому США потенційно можуть уникнути рецесії, тоді як нафтопереробники в Китаї виходять на повну потужність.

На фізичному ринку нафтопродуктів все частіше з'являються тривожні сигнали, оскільки світові нафтопереробні заводи виявляються нездатними виробляти достатню кількість промислового палива. Ціни на нафтопродукти значно перевищили ціни на сиру нафту.

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Як йдеться в матеріалі, зростання цін на нафту, призведе до посилення інфляційного тиску в усьому світі, в той час як центральні банки намагаються визначити, чи достатньо вони вже зробили для того, щоб стримати темпи зростання цін шляхом підвищення процентних ставок.

За матеріалами Investing, ціна на нафту еталонної марки Brent станом на 10:11 за Києвом становила 94,64 долара за барель. Ціна нафти марки WTI 18 вересня станом на 10:14 за Києвом становила $90,78 за барель.

Ситуація з нафтою

30 серпня 2023 року ф'ючерси на нафту марки Brent на жовтень піднялися на 29 центів, або 0,34%, до $85,78 за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate виросли на 37 центів, або 0,46%, до 81,53 долара.

Станом на 19 вересня 2023 року ціна нафти Brent перевищила $ 94 за барель. Нафта переступила позначку в $94 за барель вперше з 16 листопада 2022 року.

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