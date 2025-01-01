Молдовська держкомпанія Energocom оголосила про закупівлю електроенергії.

Україна в ніч проти 2 січня буде експортувати електроенергію до Молдови для покриття дефіциту в енергосистемі цієї країни. Про це повідомляє видання NewsMaker.

За його інформацією, молдавська держкомпанія Energocom повідомила, що придбала електроенергію, потрібну для покриття дефіциту. Вночі електроенергію почнуть постачати з України.

Компанія пояснила, що оскільки постачання електроенергії на кордоні Молдови та Румунії обмежено діапазоном 315 МВт із необхідних 650-800 МВт, частину електроенергії резервують на щоденних аукціонах із потужностей, які не використовуються на інших кордонах Румунії із сусідніми країнами.

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"Ми додатково закуповуватимемо електроенергію в українського "Енергоатому" - у нічний час, коли у наших колег є надлишок енергії і вони можуть її експортувати", - зазначили в Energocom.

Ситуація в енергосистемі України

Компанія "Укренерго" поділилася інформацією про відключення електроенергії в четвер, 2 січня 2025 року. У застосунку "Київ Цифровий" повідомляється, що у другий день нового року світло вимикати не планують.

Зазначаеється, що при цьому ситуація в будь-який момент може змінитися і в разі необхідності про це буде повідомлено окремо.

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