Аналітики вважають, що для проведення націоналізації знадобиться схвалення парламенту.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан наказав уряду почати підготовку до можливої націоналізації "Молдовагаз". 50% компанії належить російському газовому монополісту "Газпрому", який зупинив постачання газу в країну.

Видання Reuters пише, що Речан доручив міністру юстиції Молдови Вероніці Михайловій-Морару підготувати законодавчі зміни, які дозволять провести націоналізацію.

"Ми повинні діяти в стратегічних секторах. До речі, ці об'єкти в нас теж колись відібрали... І ми повинні повернути їх у державну власність", - заявив прем'єр, маючи на увазі структуру власності на момент створення компанії в 2013 році.

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Аналітики вважають, що для проведення націоналізації знадобиться схвалення парламенту.

На додаток до частки "Газпрому", невизнаному Придністров'ю належить близько 13%. Уряду Молдови належить 35,6%.

Газпром припинив постачання газу в Молдову - останні новини

Росія постачає в Молдову близько 2 мільярдів кубометрів газу на рік через Україну, яка не планує продовжувати договір про транзит газу з Росією, термін якого закінчується 31 грудня.

"Молдовагаз" транспортує російський газ у невизнане Придністров'я, де його використовують для вироблення дешевої електроенергії.

Москва звинуватила Кишинів у порушенні договору, зокрема, в непогашенні заборгованості. Молдова заперечує наявність заборгованості за попередні поставки газу і звинувачує Росію в дестабілізації обстановки в країні, що Креїль заперечує. Газпром заявив, що призупинить експорт газу в Молдову з 05:00 за Гринвічем 1 січня через неоплачений борг Молдови.

З 16 грудня в Молдові на 60 днів запровадили надзвичайний стан в енергетиці через ризик припинення поставок російського газу в невизнане Придністров'я.

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