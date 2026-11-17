Найбільше за добу знизилася середня вартість дизельного пального.

Станом на 17 листопада середня ціна дизельного пального в Україні становить 101,42 грн за літр. Також трохи подешевшав бензин, водночас автомобільний газ додав у ціні, повідомляє портал "Мінфін".

Найбільше за добу знизилася середня вартість дизельного пального - на 1,10 грн за літр. Таким чином середня ціна дизелю становить 101,42 грн.

Бензин А-92 подешевшав на 11 копійок та впав до 84,59 грн за літр. Середня ціна А-95 знизилася на 3 копійки - до 87,92 грн.

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Водночас бензин А-95 преміум залишився без змін. Його середня вартість становить 91,60 грн за літр.

У свою чергу автомобільний газ, навпаки, подорожчав на 17 копійок. Тобто його продають у середньому за 62,22 грн за літр.

Ціни на АЗС

Найвищі середні ціни на бензин А-95 зафіксовані на Grand Petrol та SOCAR - по 91,90 грн за літр. На ОККО та WOG його продають у середньому по 90,90 грн.

Найдешевше цей вид бензину коштує на АЗС "Фактор" - 83 грн за літр. На KLO його продають по 84,40 грн.

Серед бензину А-92 найвища середня ціна на Ovis - 86,90 грн за літр, тоді як найдешевше його можна придбати на ZOG - по 75,90 грн.

Дизельне пальне найдорожче коштує на SOCAR - 106 грн за літр. Дещо нижчі ціни на Neftek і Grand Petrol - по 105,90 грн. Найдешевший дизель пропонує "БРСМ-Нафта" - 98,55 грн за літр. На "Авантаж 7" та "Фактор" його середня ціна становить 99 грн.

Автомобільний газ найдорожче продають на EURO5, Grand Petrol, Neftek, ОККО та "Рур груп" - по 64,90 грн за літр. Найнижча середня ціна зафіксована на "Авантаж 7" - 58,45 грн. На БРСМ-Нафті газ коштує 59,50 грн, а на BVS - 59,57 грн за літр.

Ціни на пальне - останні новини

13 листопада бензин і дизельне пальне на українських АЗС подешевшало. Середня ціна бензину тоді знизилася на 18 коп./л - до 88,08 грн/л, а дизеля - на 35 коп./л, до 103,24 грн/л. Водночас автогаз подорожчав на 10 коп./л - до 61,79 грн/л.

Раніше директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн повідомляв, що тенденція на зниження цін на бензин може зберігатися протягом найближчих тижнів. Він також припустив, що вже у листопаді вартість дизеля на АЗС може знову опуститися нижче 100 грн/л.

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