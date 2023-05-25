Цього року "Газпром" продасть за кордон всього 50 млрд кубів газу – мінімальний обсяг з кінця 1970-х років.

Європейський чиновник, який займається енергетичною політикою, заявив, що у нього є всі підстави стверджувати, що "Росія втратила газовий важіль тиску на Європу".

Як пише Financial Times, справа не тільки в тому, що ціна газу в Європі впала більш ніж на 90% з серпня 2022 р., коли досягла піку в результаті організованої Володимиром Путіним газової блокади Євросоюзу за допомогою скорочення поставок "Газпрому". Переживши енергокризу, ЄС зірвався з російського газової "голки".

З мирного березня 2021 р.по березень 2023 р. поставки російського газу в Європу впали на 74%, йдеться у внутрішньому документі Єврокомісії (ЄК), з яким ознайомилася FT. "Газпром" же (і через нього - бюджет Росії, керівництву якої гостро потрібні гроші на продовження розв'язаної ним війни) позбувся десятків мільярдів доларів.

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Якщо в березні 2022 р., коли ціни на газ вже летіли вгору, ЄС заплатив за поставки російського газу в цілому 21,4 млрд євро, то в березні 2023 р. – всього 2,7 млрд євро, йдеться в документі ЄК. Тобто газові доходи Росії обрушилися у вісім разів.

Сукупні поставки з Росії, за уточненими даними ЄК, впали зі 150,2 млрд кубометрів у 2021 р .до 74,4 млрд у 2022 р. З початку цього року ЄС отримав від Росії всього 10,8 млрд кубометрів.

За прогнозом комісії Держради, цього року "Газпром" продасть за кордон всього 50 млрд кубів газу – мінімальний обсяг з кінця 1970-х років.

Торгівля російським газом-деталі

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну чистий прибуток "Газпрому" за міжнародними стандартами фінансової звітності за 2022 рік знизився на 41%. Примітно, що заступник голови правління "Газпрому" Фаміл Садигов визнав факт падіння прибуток, проте підкреслив, що показники "хороші".