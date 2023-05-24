Чистий прибуток "Газпрому" за міжнародними стандартами знизився на 41%.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну чистий прибуток "Газпрому" за міжнародними стандартами фінансової звітності за 2022 рік знизився на 41%.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", за підсумками 2022 року російський монополіст отримав 1,226 трлн рублів ($15,3 млрд за актуальним курсом) чистого прибутку порівняно з 2,093 трлн рублів ($26,1 млрд) у 2021 році.

Примітно, що заступник голови правління "Газпрому" Фаміл Садигов визнав факт падіння прибутку, проте підкреслив, що показники "гарні".

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"Це один з найкращих показників в історії компанії. Разом з тим, він нижчий за рівень 2021 року", - заявив Садигов.

Рада директорів "Газпрому" рекомендувала річним зборам акціонерів не виплачувати фінальні дивіденди за підсумками 2022 року на додаток до вже виплачених за перше півріччя.

Війна в Україні та ситуація в "Газпромі"

5 грудня 2022 року німецька енергетична компанія RWE ініціювала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому".

Німецький енергогігант, найбільший імпортер газу Uniper ініціював арбітражний розгляд проти ТОВ "Газпром експорт".

9 лютого 2023 року чеська компанія ČEZ ініціювала арбітражний розгляд проти російського "Газпрому". Компанія вимагала компенсації 1 млрд чеських крон (45,3 млн дол) через недопостачання газу.

21 лютого 2023 року енергетичний гігант Франції подав до суду на "Газпром".

2 березня 2023 року стало відомо про те, що топ-менеджери "дочки" "Газпромбанку" постануть перед судом Швейцарії.

11 березня 2023 року повідомлялося про те, що "Газпрому" доведеться перейти на російську спецтехніку.

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