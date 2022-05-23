Кожен новий обстріл призводить до зниження тиску в мережах, і це також ускладнює роботу всієї системи.

У зв'язку з бойовими діями Донецька область може найближчим часом бути відключена від газопостачання.

Про це заявив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Фейсбук.

"Ситуація з постачанням газу до споживачів у Донецькій області зараз вкрай складна. Основний вузол, через який газ раніше йшов до нас, розташований на Луганщині. Зараз цей вузол окупований росіянами, і подання газу через нього припинено. Резервний вузол було пошкоджено у квітні внаслідок бойових дій. Підприємство не має змоги розпочати ремонт через постійні обстріли російської армії", - написав Кириленко.

Крім того, зазначив він, кожен новий обстріл призводить до зниження тиску в мережах, і це також ускладнює роботу всієї системи.

"Усе це може найближчим часом призвести до повного зупинення газопостачання в області", - попередив голова ОВА.

Він уточнив, що в разі припинення газопостачання жителі області повинні будуть перекрити всі газові крани та чекати від місцевої адміністрації інформації про відновлення постачання газу з зазначенням регламенту робіт, а також у жодному разі не втручатися у роботу газових мереж самостійно.

Раніше повідомлялося, що 18 травня Луганська область залишилась без світла, знеструмлена остання велика підстанція.

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