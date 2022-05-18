Росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію.

В середу, 18 травня Луганська область залишилась без світла, знеструмлена остання велика підстанція.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Близько години тому зникло світло в тих домівках області, де воно ще залишалося. Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, є влучання в лінію електропередачі напругою 220 кВ", — написав він.

Росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію.

"Руйнування дуже серйозні. Ремонт неможливий до припинення бойових дій", - написав Гайдай.

Раніше повідомлялося, на всій території Луганської області відсутня електрика та водопостачання, окупанти крадуть газ із газопроводу у Новопскові.

За словами Гайдая, вцілілих об’єктів життєзабезпечення на Луганщині майже не залишилося.

"Переважну більшість критичної інфраструктури доведеться будувати з нуля. Якісь лінії електропередачі ще можна відремонтувати, але не дозволяють постійні обстріли в районах пошкоджених ділянок. Зараз електропостачання відсутнє всюди в області. Працюють виключно електрогенератори. Немає і централізованого водопостачання", - додав він.

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