В середу, 18 травня Луганська область залишилась без світла, знеструмлена остання велика підстанція.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Близько години тому зникло світло в тих домівках області, де воно ще залишалося. Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, є влучання в лінію електропередачі напругою 220 кВ", — написав він.
Росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію.
"Руйнування дуже серйозні. Ремонт неможливий до припинення бойових дій", - написав Гайдай.
Раніше повідомлялося, на всій території Луганської області відсутня електрика та водопостачання, окупанти крадуть газ із газопроводу у Новопскові.
За словами Гайдая, вцілілих об’єктів життєзабезпечення на Луганщині майже не залишилося.
"Переважну більшість критичної інфраструктури доведеться будувати з нуля. Якісь лінії електропередачі ще можна відремонтувати, але не дозволяють постійні обстріли в районах пошкоджених ділянок. Зараз електропостачання відсутнє всюди в області. Працюють виключно електрогенератори. Немає і централізованого водопостачання", - додав він.