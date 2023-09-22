Енергетична компанія ДТЕК змінила графіки відключення світла для своїх споживачів відносно торішніх, їх тривалість залежатиме від лімітів розподілення електроенергії по областям.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук нагадав, що в цьому році під час масованих ракетних атак з січня-лютого графіки були вже більш-менш прогнозовані. Не було можливості включати світло за графіком лише тоді, коли ступінь руйнації енергетики була велика.

"Цього року ми подивилися на наші графіки, дещо змінили і знаємо, як працювати. Тому, якщо буде розподілятися електроенергія, тобто ліміти по областям "Укренерго" так, як передбачено нормативами, то всі розуміють, як ці відключення робити за графіком", - сказав він в ефірі телемарафону.

При цьому Сахарук підкреслив, що якщо будуть такі великі руйнації об’єктів генерації та розподілення електрики, то "тоді з графіками буде дуже важко".

"Ніхто не знає коли вони (обстріли – УНІАН) будуть, куди вони влучать і які будуть пошкодження. Тут ми говоримо про сценарії. Сценарій, коли після влучення швидко відремонтувалися, повернули світло. Сценарій, коли влучили і досить сильно, тоді є необхідність робити віялові відключення для того, щоб балансувати попитом", - розповів керівник компанії.

Відключення і графіки

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук вважає, що новий опалювальний сезон не буде легким, проте українські енергетики краще готові до майбутніх викликів через потенційне повторення російського ракетного терору.

Наразі не плануються відключення світла та блекаути, але залишається один великий виклик – повторні атаки росіян на українську енергосистему, до яких, за даними розвідки, ворог знову готується. Проте зараз енергетики мають більше знань щодо відновлення об’єктів після пошкоджень, також в Україні якісніша система ППО.

Операторами систем розподілу підготовлені графіки відключень, якщо раптом атаки росіян та пошкодження будуть такими, що доведеться впроваджувати ці графіки.

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