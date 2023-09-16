Заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що операторами систем розподілу підготовлені графіки відключень, якщо раптом атаки росіян та пошкодження будуть такими, що доведеться впроваджувати ці графіки.

Новий опалювальний сезон не буде легким, проте українські енергетики краще готові до майбутніх викликів через потенційне повторення російського ракетного терору.

Як розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, зараз робиться все необхідне для якіснішої підготовки до наступного опалювального сезону.

"Минулий опалювальний сезон дійсно став найскладнішим для України та всієї Європи, але в той же час продемонстрував, що наші енергетики, наша енергетична система готові боротися навіть з такими викликами, як постійні ракетні атаки, і ми робимо все необхідне, аби врахувати уроки минулого опалювального сезону і підготуватися набагато якісніше до наступного", - сказала Гринчук.

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За її словами, новий опалювальний сезон вочевидь не буде легким, але вже з кінця попереднього сезону ведуться роботи з відновлення генерації, втрати якої були величезними - понад 50% генерації було окуповано, знищено або виведено з ладу.

"Всю весну і літо ми провели в тяжких ремонтних роботах. В той же час ми намагалися скласти графіки ремонтних робіт так, щоб не обмежувати наших споживачів і підійти до наступного опалювального сезону максимально готовими", - зазначила заступниця міністра.

Гринчук розповіла, що станом на сьогодні базисом є атомна генерація: 7 з 9 блоків вже відремонтовані і введені в нормальний графік, а два блоки будуть введені після ремонтів до початку опалювального сезону.

"Це вперше ми забезпечимо роботу всіх атомних блоків, які знаходяться на підконтрольній Україні території, протягом всього опалювального сезону. Крім того, ми проводимо ремонти теплової та гідрогенерації, і можемо впевнено говорити, що по готовності генерацій ми зможемо вдало пройти цей опалювальний сезон", - сказала вона.

За словами заступниці міністра, наразі не плануються відключення світла та блекаути, але залишається один великий виклик – повторні атаки росіян на українську енергосистему, до яких, за даними розвідки, ворог знову готується. Проте зараз енергетики мають більше знань щодо відновлення об’єктів після пошкоджень, також в Україні якісніша система ППО.

"Ми сподіваємося, що нам вдасться цього року бути більш готовими до атак і швидше відновлюватися, якщо все-таки пошкодження будуть. Ми не плануємо блекаутів і відключень, але операторами систем розподілу підготовлено графіки відключень, якщо раптом атаки росіян і пошкодження будуть такими, що доведеться впроваджувати ці графіки", - зазначила Гринчук.

Підготовка до опалювального сезону в Україні

Станом на серпень у підземні сховища газу України вже закачали понад 12,3 млрд кубів блакитного палива. До початку цьогорічного опалювального сезону планували накопичити 14 млрд кубометрів газу.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна загалом готова до прийдешнього опалювального сезону на 80%, газу та вугілля накопичено достатньо, крім того, відновлено більшість пошкоджених об’єктів енергетики.

Раніше начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що не виключає економії російськими окупантами ракет заради завдання потужних ударів в осінньо-зимовий період під час опалювального сезону.

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