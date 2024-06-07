Роботи завершено на 10 днів раніше запланованого терміну.

Сьогодні увечері після ремонту до енергомережі приєднано енергоблок однієї з АЕС, що підсилить українську енергетичну систему, повідомляється у Telegram НАЕК "Енергоатом".

"Черговий енергоблок-тисячник приєднано до мережі. Сьогодні, 7 червня 2024 року, о 19:09 год., на виконання завдання міністра енергетики Германа Галущенка після планово-попереджувального ремонту до енергомережі успішно приєднано енергоблок однієї з АЕС. Триває набір потужності", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що завдяки злагодженості та високопрофесійності українських атомників всі необхідні роботи, зокрема, із вивантаження відпрацьованого ядерного палива та завантаженням свіжого, проведено якісно і завершилися на 10 днів раніше запланованого терміну.

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"1000 МВт потужності, які ми сьогодні додали до мережі, значно підсилять нашу енергетичну систему і забезпечать надійне виробництво електроенергії для всіх споживачів", – наголосив керівник АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

За даними "Енергоатому", що це вже третій енергоблок-тисячник, на якому проведено планово-попереджувальний ремонт.

Підкреслюється, що планово-попереджувальні ремонти є ключовими для підготовки усіх 9 атомних енергоблоків до ефективної роботи протягом наступного опалювального сезону.

Ситуація з електроенергією

27 травня до української енергомережі було підключено енергоблок "Енергоатома" потужністю 1000 МВт. Оперативні дії українських атомників дозволили завершити планово-попереджувальний ремонт на три дні раніше запланованих термінів.

Також відомо, що НАЕК "Енергоатом" розпочав у травні підготовчі роботи з будівництва нових енергоблоків на Південноукраїнській атомній електростанції. За словами Котіна, на Південноукраїнській АЕС, де наразі експлуатуються три енергоблоки загальною потужністю 3000 МВт, буде збудовано два нових енергоблоки №4 та №5 за технологією АР1000 Westinghouse.

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