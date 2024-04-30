Російські окупанти били по газовій інфраструктурі України.

В Україні закликали країни Євросоюзу допомогти захистити газові сховища від російських атак, щоб перешкодити підвищенню цін. Європа все ще зацікавлена в українських сховищах.

"ЄС зацікавлений у захисті сховищ, транспортних і виробничих об'єктів, враховуючи, що газова інфраструктура України добре інтегрована в енергетичну систему Європи", - цитує FT виконавчого директора компанії "Нафтогаз" Олексія Чернишова.

Газові сховища компанії на заході України кілька разів піддавалися атакам Росії, але шкоди було завдано тільки наземним об'єктам. Підземні резервуари, які можуть перебувати на глибині до 3 км під поверхнею, не постраждали.

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При цьому Чернишов зазначив, що допомога США допоможе обороні України, але для подальшого захисту інфраструктури та активів "потрібна дуже велика кількість засобів ППО".

За його словами, європейські країни, як і раніше, зацікавлені у використанні сховищ цього року. Компанія має намір збільшити обсяг збереженого в Україні європейського природного газу з 2,5 млрд кубометрів торік до 4 млрд цієї зими.

Транзит російського газу через Україну

Україна також продовжує пропускати російський газ через свою територію згідно з угодою, підписаною "Нафтогазом" із російським "Газпромом" у 2019 році. Однак після повномасштабного вторгнення в Україну Росія різко скоротила постачання газу в Європу цим маршрутом, і тепер на російський газ, що йде через Україну, припадає менше ніж 5% від загального обсягу поставок до ЄС.

Договір "Нафтогазу" з "Газпромом" закінчується наприкінці цього року, і Чернишов заявив, що українська компанія не буде продовжувати контракт. Це означає, що з 2025 року російський газ, найімовірніше, не постачатиметься через Україну, що змусить країни шукати альтернативні джерела поставок.

При цьому представник "Нафтогазу" зазначив, що компанія не отримує прибутку від транзиту російського газу, а робить це у збиток собі.

Чи вдарить по Європі втрата російського газу

Більшість аналітиків вважають, що обсяги газу в сховищах дадуть змогу ЄС уникнути дефіциту наступної зими, але дехто каже, що ризики через втрату російського газу все ж існують.

"Втрата 15 млрд куб. м сама по собі не дуже хороша, але не жахлива", - сказав Альдо Спаньєр, старший стратег із сировинних товарів BNP Paribas. "Але якщо попит на газ в Азії та Європі зросте, а зима буде холодною, то газові баланси значно скоротяться в першому кварталі 2025 року, тобто в піковий зимовий період".

Однак Чернишов вважає, що втрата цього газу матиме незначні наслідки для Європи.

Видобуток газу в Україні - останні новини

У першому кварталі року група "Нафтогаз" збільшила видобуток газу на 12%, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2023 року. Найбільш високі показники видобутку демонструє схід України, однак якщо говорити про західні та центральні області, то там план вдалося перевиконати також.

Крім того, не так давно було введено в експлуатацію свердловину з добовим дебітом 140 тис. куб. м. Йдеться про п'яту нову високопродуктивну свердловину з початку 2024 року.

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