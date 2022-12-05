Як ембарго ЄС на купівлю російської нафти може змінити хід війни

З 5 грудня запрацювали довгоочікувані санкції ЄС проти російської кривавої нафти, які мають позбавити терористичну Росію необхідних для ведення війни проти нашої країни коштів. Якими будуть наслідки цього кроку та чи вистачить Україні та Європі пального?

Довгоочікувані рішення Європейського союзу, які мають нанести нищівний удар по кровожерливому путінському режиму, вступили в дію. З 5 грудня запрацювали санкції ЄС через які російська нафта опиниться на головному для Росії ринку - європейському в "чорному" списку. Євросоюз відмовляється від закупівлі цього ресурсу у країни терориста. Більше того, для продажу російської нафти через треті країни буде встановлена цінова "стеля".

Гранична ціна на нафту і нафтопродукти, що походять з Росії або експортуються з неї, встановлена на рівні 60 доларів за барель. Вона буде переглядатися кожні два місяці і встановлюватиметься на рівні на п’ять відсотків нижчому середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти.

Кремлівські посіпаки вже заявили, що не будуть цьому підкорюватись і взагалі обріжуть всі поставки, якщо діятимуть цінові обмеження. Якщо так дійсно трапиться, то це буде черговим жестом "доброї волі" росіян у вигляді пострілу у власну ногу, який українців дуже потішить. Більше того, з 5 лютого 2023 року набуде чинності заборона на морське транспортування російських нафтопродуктів.

Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, саме країни Європейського союзу є найбільшими споживачами російських енергоресурсів. До війни вони складали половину всіх спожитих обсягів нафти з Росії, далі ідуть Китай, Індія та інші країни.

Це означає, що вже цієї зими ЄС, Велика Британія та США припинять морські поставки російського пального, перекривши значну частину нафтового експорту "країни-бензоколонки". Таким чином, агресивну Росію позбавлять нафтових доходів і змусять переорієнтуватися здебільшого на азійські країни, де можна пропонувати свої енергоресурси лише зі значним дисконтом.

Для всіх нас європейський удар по російському енергетичному сектору значитиме, що країна, яка десятий місяць веде кровопролитну та руйнівну агресію проти України, буде отримувати значно менше грошей, а значить ця жахлива війна може закінчитись швидше.

Нафтове ембарго діє

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко пояснив, що після набрання чинності ембарго Росії буде складніше продавати на світові ринки свою нафту, навіть через тіньові схеми. Крім того, через падіння попиту "країна-бензоколонка" може назавжди закрити майже чверть своїх нафтових родовищ.

"В Росії існує 180 тисяч свердловин. Тільки за рахунок ембарго Росії доведеться близько сорока тисяч свердловин законсервувати. Це означає, що вони можуть назавжди вийти з ладу. Це величезний удар по промисловості Росії", - сказав він.

Міжнародне енергетичне агентство очікує до кінця першого кварталу наступного року скорочення видобутку російської сирої нафти приблизно на двадцять відсотків, або на два мільйони барелів на добу.

Крім того, в результаті ембарго на нафтопродукти, яке вступить в дію в лютому 2023 року, російський бюджет недоотримає щорічно близько 70-80 мільярдів доларів або близько третини дохідної частини. І це дуже серйозно відобразитись на економіці Росії, вважає Омельченко.

Віце-президент економіко-політичних досліджень Київської школи економіки Наталія Шаповал пояснила, що з урахуванням санкцій в цьому році Росія заробить приблизно 356 мільярдів доларів на продажі власних енергоресурсів.

"Якщо б не було санкцій на Росію і компанії самі б не відмовлялись з нею працювати, то РФ могли би заробити в три, чотири рази більше", - сказала вона.

Попри це, більшість експертів вважають введене ембарго не достатньо жорстким.

Кандидат економічних наук, експерт Олександр Хмелевський розказав, що запроваджена ЄС з 5 грудня заборона на імпорт нафти з Росії передбачає ряд виключень. Так російська нафта буде постачатися нафтопроводом "Дружба" до Чехії, Словаччини і Угорщини до кінця 2024 року, а це приблизно 11 відсотків від всього російського експорту в ЄС.

Крім того, Хорватії ЄС дозволив імпортувати російську нафту до кінця 2023 року, а Болгарії до 2024.

"Поблизу болгарського міста Бургас працює нафтопереробний завод, який належить російській компанії Лукойл. Тобто російська нафта постачається на цей завод, переробляються, а нафтопродукти продаються в країнах ЄС", - сказав він.

Цінові покарання для Росії

Віце-президент економіко-політичних досліджень Київської школи економіки Наталія Шаповал пояснила, що цінове обмеження на продаж нафти РФ, яке вступило в дію з 5 грудня, працюватиме наступним чином: Китай, Індія, Туреччина та інші країни, які не ввели ембарго на нафтопродукти, можуть користуватися послугами, які надає Захід, - це танкери, які возять нафту, страхові і фінансові послуги, тільки якщо купуватимуть її з урахуванням встановленої "стелі".

"Такі послуги Заходу – це від 60 до 90 відсотків ринку, тому це дуже серйозна мотивація", - вважає економістка.

За оцінкою Шаповал, якщо цінова стеля працюватиме протягом всього року, то доходи Росії у 2023 році від продажу власних енергоресурсів складуть близько 166 мільярдів доларів.

З одного боку, такі заходи є свідченням значного прогресу країн поки доволі обережного Заходу у примушенні російських агресорів до миру. Проте з іншого, цього недостатньо, щоб швидко зупинити злочинну "машину смерті" Володимира Путіна.

"Не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста. Росія вже завдала колосальних збитків усім країнам світу свідомою дестабілізацією енергоринку. А світ ніяк не може наважитися на її справжнє енергетичне роззброєння. Це слабка позиція", - прокоментував ситуацію президент України Володимир Зеленський.

Україна буде наполягати на встановленні в двічі меншої ціни на російську нафту та нафтопродукти. Дослідження міжнародної робочої групи щодо санкцій проти Росії показало, що обмеження граничної ціни в розмірі 30-35 доларів США за барель одразу ж спричинить серйозний фінансовий тиск на РФ. Це приведе до скорочення доходів кривавої Росії від експорту нафти й газу на сто мільярдів доларів.

Економістка Шаповал пояснює, що обмеження ціни по факту встановлено на рівні обережних 60 доларів за барель тому, що Європа та США хочуть спочатку протестувати, як буде діяти цей механізм обмеження. Раніше у світі такі важелі ніколи не застосовувались і варто подивитись, як працюватиме сірий і чорний ринок.

"Всі хочуть подивитися, чи будуть Китай, Індія, Росія та інші приставати на ці умови, чи будуть продавати нафту за такими умовами і як ринок адаптується", - сказала вона.

Потім через якийсь період встановлена "стеля" буде переглядатись.

Для азійських країн така схема теж вигідна, бо фактично означає можливість купувати російську нафту значно дешевше. Проте це працюватиме тільки, якщо ринкова вартість сама по собі не впаде до рівня обмежень.

Зміни на ринку нафти

Обережність європейських країн щодо параметрів цінових обмежень на російську нафту можна пояснити побоюванням утворення тимчасового дефіциту пального на ринку, яке багато років у значній мірі залежало від російських ресурсів.

Експерт Олександр Хмелевський пояснив, що фактично відбувається глобальна переорієнтація поставок нафти. Такі країни, як США, Нігерія, Ангола та інші збільшили поставки нафти в Європу. Постачальники з Близького Сходу та Африки також нарощують поставки нафти на цей ринок та скорочують в Азію, а Росія, навпаки, намагається зайняти їх позиції на азійському ринку.

"Суттєвого зростання цін на нафту в Європі не передбачається. Проте, може виникнути певний дефіцит дизельного палива. Частка Росії на європейському ринку дизеля залишається на рівні 50 відсотків", - сказав експерт.

Проте, швидше за все Європа досить швидко зможе адаптуватися до нових реалій і тимчасові труднощі будуть подолані. Для України стабільний ринок пального в Європі є вкрай важливим, оскільки наразі це основне джерело постачання бензину та дизелю в нашу країну.

Хмелевський впевнений, що суттєвих перебоїв з постачанням нафтопродуктів в Україну не очікується. Зростання цін на нафтопродукти в Україні буде більшою мірою визначатися подальшою девальвацією гривні. Помірне зростання цін на бензин – на дві-три гривні за літр також зумовлене значним попитом українців на електрогенератори, які допомагають нам пережити відключення централізованого електропостачання.

Європейський союз через якийсь час буде вимушений суттєво знизити цінову стелю для російської нафти, якщо має реальне бажання зупинити військову агресію РФ проти нашої країни та страждання мільйонів людей. Зрозуміло, що після десятиліть значної штучної залежності від дешевих російських енергоресурсів це важко швидко зробити, але політична воля та економічна практика демократичного світу рухається у правильному руслі. Шкода лише, що кожного дня, поки хтось вагається та рахує гроші, ми втрачаємо життя наших кращих людей.

Попри всі труднощі Україна неодмінно переможе у цій доленосній війні, яка на багато років ізолює державу-розбійника від світової економіки, нанесе значний удар по енергетичному сектору Росії і знизить бажання вести загарбницькі війни та тероризувати сусідів.

Ганна Бредіхіна