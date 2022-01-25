Україна проходить піки споживання за рахунок гідроелектростанцій.

НАЕК "Енергоатом", незважаючи на план задіяти під час опалювального сезону 14 енергоблоків з 15, відключив від енергосистеми два атомних енергоблоки. Зараз працюють 12 з 15 енергоблоків АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко.

"У короткостроковий ремонт були виведені два енергоблоки. Один на Хмельницькій АЕС і на Запорізькій АЕС",- сказав він.

За словами міністра, зараз в енергосистемі працюють 12 з 15 атомних енергоблоків. Після ремонту протягом двох днів блоки знову будуть підключені до енергосистеми.

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Він зазначив, що на період ремонту в енергосистемі існує баланс.

"Україна вже пройшла ранковий пік споживання і пройде вечірній ПІК за рахунок додаткового навантаження гідроелектростанцій", - пояснив міністр.

Опалювальний сезон:

НАЕК "Енергоатом" планував пройти опалювальний сезон з підключеними 14-ма атомними енергоблоками з 15-ти.