З усього обсягу електроенергії 52% має виробити атомна генерація.

Міністерство енергетики затвердило прогнозний баланс електроенергії на наступний рік, який передбачає збільшення виробництва електроенергії на 2,5%.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

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"Новий прогнозний баланс на 2022 рік передбачає збільшення виробництва електричної енергії на 2,5% - до 161 мільярда кВт ∙ год", – цитує першого заступника міністра енергетики Юрія Власенка прес-служба Міністерства.

З усього обсягу електроенергії 52% повинна виробити атомна генерація - майже 84 млрд кВт∙год. При цьому в січні-лютому 2022 року навантаження на АЕС зросте майже на 22% в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

Обсяг відновлюваної енергетики в прогнозному балансі на 2022 рік також збільшено на 21% у порівнянні з 2021 роком. Він складе до 15 млрд кВт ∙ год.

Теплові електростанції у 2022 році повинні виробити 42 млрд кВт ∙ год, ТЕЦ і когенерація – 9,8 млрд кВт ∙ год, ГЕС і ГАЕС – сумарно 8,6 млрд кВт ∙ год.

На сьогодні основне навантаження в енергосистемі України несе атомна генерація. Станом на 26 листопада працюють 13 з 15 атомних енергоблоків, які несуть навантаження близько 12 тис.МВт.

Теплова генерація забезпечена необхідним енергоресурсом для балансування енергосистеми.

"Вугілля поставляється ритмічно. Обсяг поставки протягом листопада повинен скласти близько 1,8 млн тонн вугілля, з яких понад 1,5 млн тонн – вугілля власного видобутку, а близько 300 тис.тон – імпортоване", - цитує Власенка прес-служба міністерства.

Опалювальний сезон:

НАЕК "Енергоатом" планує проходити опалювальний сезон з підключеними 14-ма атомними енергоблоками з 15-ти.

Автор: Катерина Жирій