Зараз в Україні працює 12 з 15 енергоблоків АЕС.

НАЕК "Енергоатом" відключив від енергомережі другий енергоблок Хмельницької АЕС для проведення капітального планово-попереджувального ремонту.

Про це повідомила прес-служба компанія. Зазначається, що ремонт триватиме 92 доби.

Заплановано провести капітальний ремонт реактора з проведенням контролю корпусу, генератора, циліндра високого тиску та ремонт каналів систем безпеки. Також буде здійснюватися капітальний ремонт одного з парогенераторів, циліндрів низького тиску, головного циркуляційного насосу, а також арматури реакторного і турбінного відділень.

За інформацією прес-служби, на початку ремонту буде проведено випробування обладнання за технологією Holteс, яке застосовується для робіт з відпрацьованим ядерним паливом.

Станом на 18 лютого 2022 року наявна потужність ДП "НАЕК "Енергоатом" становить 10 790 МВт, працює 12 з 15 енергоблоків АЕС.

"Енергоатом" та енергоблоки:

15 лютого НАЕК "Енергоатом" відключило від енергосистеми енергоблок №2 для усунення нещільності в системі байпасного очищення теплоносія.

16 лютого відповідно до графіка ремонтів діючих енергоблоків АЕС України відключено від мережі енергоблок №1 РАЕС (ВВЕР-440) для проведення середнього планово-попереджувального ремонту, розрахованого на 49 календарних діб.