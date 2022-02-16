Запорізька АЕС відключила енергоблок №2, а Рівненська АЕС - енергоблок №1.

ДП "НАЕК "Енергоатом" відключило від енергосистеми два атомних енергоблоки, зараз працюють 13 з 15 блоків АЕС.

Як повідомляє прес-служба Запорізької АЕС, 15 лютого о 22:43 енергоблок №2 відключений від енергомережі для усунення нещільності в системі байпасного очищення теплоносія.

"За планом роботи триватимуть до 23: 59 19 лютого, після чого енергоблок буде підключений до енергомережі", - йдеться в повідомленні.

Зараз в роботі знаходяться 5 з 6 енергоблоків Запорізької АЕС.

Прес-служба Рівненської АЕС інформує, що 16 лютого о 0:06 відповідно до графіка ремонтів діючих енергоблоків АЕС України та відповідно до погодженої заявки відключено від мережі енергоблок №1 РАЕС (ВВЕР-440) для проведення середнього планово-попереджувального ремонту, розрахованого на 49 календарних діб.

"Зараз ведуться операції за програмою зупинки", - зазначили на станції.

Повідомляється, що в обох випадках відключення енергоблоків радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС та прилеглій території не змінювався і знаходиться в межах діючих норм.

"Енергоатом" та енергоблоки:

ДП "НАЕК "Енергоатом" - найбільший виробник електроенергії з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії країни.

В Україні діють 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з шістьма енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

30 січня в Україні вперше за всю історію атомної були одночасно запущені всі 15 енергоблоків на атомних електростанціях.