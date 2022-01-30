У неділю до електромережі після ремонту під'єднали четвертий енергоблок на Рівненській АЕС.

В Україні вперше одночасно запущено всі 15 енергоблоків на атомних електростанціях.

Про це повідомляє прес-служба ДП "НАЕК "Енергоатом", у неділю, 30 січня, було запущено в роботу четвертий енергоблок Рівненської АЕС.

"30 січня о 05:45 енергоблок №4 Рівненської атомної електростанції під'єднали до електромережі після завершення середнього планово-попереджувального ремонту та перевантаження ядерного палива. Триває набір потужності", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зауважень до роботи основного устаткування працюючих енергоблоків та персоналу АЕС немає, обладнання функціонує в заданому режимі.

"Вперше за всю історію атомної енергетики України ДП "НАЕК "Енергоатом" працює всіма 15-ма енергоблоками одночасно!" – наголосили в прес-службі.

Читайте такожМи проходимо опалювальний сезон в умовах енергетичної кризи – ШмигальНагадаємо, з грудня 2021 року НАЕК "Енергоатом" працювала з 14-ма енергоблоками з 15-ти.

25 січня було відключено від енергосистеми два атомні енергоблоки – на Хмельницькій АЕС та на Запорізькій АЕС.

26 січня перший енергоблок Хмельницької АЕС під'єднали до енергомережі. 27 січня було під'єднано четвертий – на Запорізькій АЕС.

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