Відомо, що нинішні можливості дозволяють отримувати з європейської енергосистеми до 1,7 гігавата потужності.

Внаслідок ракетних атак з боку російських окупаційних військ в Україні було знищено більше 8 гігават генеруючих потужностей. Це близько 40% від наявних в системі, розповів член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко.

"Які це має наслідки, легко уявити. Давайте припустимо, що на 40% зменшилося постачання автомобільного пального чи продуктів харчування. Чи вплине це на відповідні ринки? Легко передбачити, що виникне дефіцит цих продуктів, ажіотажний попит, зростання цін тощо. Саме так сьогодні виглядає ринок електроенергії", – пояснив він в інтервʼю виданню "Апостроф".

Зазначається, що навесні росіяни концентрували атаки на знищенні маневрових потужностей, які покривають піки споживання. Станом на зараз в енергосистемі України не залишилося жодної теплової електростанції, яка б не була пошкоджена або повністю зруйнована.

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"Зазнала великих втрат і гідроенергетика. Дві електростанції повністю не працюють. Все це призводить до значного дефіциту потужності в системі. В першу чергу через нестачу виробництва електроенергії тепловими електростанціями. Традиційно ТЕС виробляють близько 30% електроенергії. Зараз же їх частка ледве сягає 5%", – додав Бойко.

Водночас він зауважив, що в Україні працюють атомні станції. Але на теплу пору року припадає ремонтна кампанія атомних електроблоків.

"Гідроелектростанції хоча і постраждали, але все ж зберегли працездатність і продовжують виробляти електроенергію. Сьогодні також дуже рятують сонячні станції, яких свого часу у нас побудували навіть з надлишками, і за нормальних умов роботи енергосистеми їх доводилося обмежувати у видачі потужності в мережу. Тепер вся ця потужність в системі споживається і дозволяє дещо пом’якшити наслідки ворожих обстрілів", – продовжив член наглядової ради "Укренерго".

Оскільки зараз спостерігається довгий світловий день, ранковий пік споживання світла значною мірою покривають сонячні. Через це кілька годин на добу вдається працювати без дефіциту. Проте з вечірнім піком споживання ситуація дещо складніша.

"Максимум споживання припадає на час, коли сонце вже сідає (21-22 година) і не може дати достатньо енергії. Тож ввечері дефіцит електроенергії і, як наслідок, обмеження її споживання, є більш жорсткими, ніж вранці. Крім того, за нинішніх умов дуже важливим фактором став імпорт енергії з сусідніх країн. Нинішні можливості дозволяють отримувати з європейської енергосистеми до 1,7 гігавата потужності. І це дає змогупринаймні частково покривати недостачу енергії. Втім, повністю компенсувати дефіцит таким чином неможливо. Адже втрачено генеруючі потужності набагато більші, ніж 1,7 гігавата", – констатував Бойко.

Ситуація в енергосистемі України

Графіки відключення світла в Україні можуть застосовуватися не лише влітку, а й взимку. Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький наголошував, що українці мають готуватися до можливих відключень на побутовому рівні.

За його словами, на відновлення пошкоджених електростанцій підуть не дні і не тижні. Ідеться про місяці, а відновлення деяких енергоблоків відновлення триватиме роки.

Своєю чергою, начальник Департаменту балансової надійності оператора системи передачі "Укренерго" Роман Грабчак наголосив, що влітку очікуються дефіцити в енергосистемі. Пік може припасти на липень.

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