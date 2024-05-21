Зазначається, що на відновлення пошкоджених електростанцій підуть не дні і не тижні.

Графіки відключення світла в Україні можуть застосовуватися не лише влітку, а й взимку. Про це заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

В ефірі "Суспільного" він наголосив, що взимку споживання електроенергії зазвичай зростає. І українці мають готуватися до можливих відключень на побутовому рівні.

"Можу сказати, що нас очікує непроста зима. Ця зима може бути непростою, тому що взимку споживання зростає, і навіть з урахуванням тих планів з відновлення генерації, які на сьогоднішній день існують, досить вірогідно, що повністю виключити імовірність планових відключень не вдасться", – пояснив Кудрицький. Відео дня

Він також зауважив, що на відновлення пошкоджених електростанцій підуть не дні і не тижні. Ідеться про місяці, а для деяких енергоблоків відновлення займе роки.

"Очікувати, що у нас буде якесь стрімке збільшення генерації в енергосистемі в найближчі тижні – не варто. Найближчі місяці дефіцит буде зберігатися. І час від часу він буде досягати таких значень, що імпортом і аварійною допомогою його не можна буде перекрити. Тому до відключень треба бути готовими. Це не є блекаути, це контрольовані відключення, які ми, як оператор, застосовуємо для того, щоб зберегти цілісність енергосистеми", – додав Кудрицький.

Відключення світла в Україні: останні новини

Відключення світла можуть суттєво вдарити по оборонній промисловості України. Про це пише видання The New York Times. Зазначається, що такі обмеження сповільнюють виробництво, і воно стає дорожчим.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький наголошував, що світло в Україні вимикатимуть доти, доки не відновиться генерація. За його словами, вимушені обмеження триватимуть ще упродовж місяців.

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