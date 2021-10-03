Газовий зашморг для Європи

У самий розпал підготовки до зими, Москва продемонструвала Євросоюзу, хто насправді керує в будинках європейців. Європейські газосховища напівпорожні. Паніка на газовому ринку провокує шалений стрибок цін. Маємо історичний максимум – понад 1200 доларів за тисячу кубів.

Під час "газової війни" Росії з Україною, яка останніми днями згадується все частіше, ціна "блакитного палива" в 450 доларів вважалася вироком нашій економіці. Європа зараз у схожій ситуації - ненормальна ціна палива перетворюється на рекордну загальноєвропейську інфляцію.

Штучна криза

ТСН.Тиждень разом з усіма спостерігав, як вартість газу в Європі зросла на 400 відсотків. Це тягне за собою й збільшення вартості електрики. А далі дорожчає все - від їжі до одягу, від транспорту до туалетного паперу.

У Британії через енергетичну кризу вже три компанії-постачальниці газу та електроенергії припинили обслуговування клієнтів. А це майже 233 тисячі будинків. А французи вже виходять на протести.

"Хтось отримує лише 600 євро. Є матері з двома дітьми, яким доводиться обирати – нагодувати дітей чи заплатити комунальні рахунки. Зима наближається швидко, а нам іще й треба буде обігрівати наші помешкання", - розповідають вони.

"Нам доведеться від чогось відмовлятись, щоби ми змогли зекономити, щоби залишалися гроші на відпочинок, дітей, їжу", - кажуть французи.

Як стало відомо ТСН.Тижню, щоби бодай трохи вгамувати паніку серед населення, французький уряд пообіцяв з жовтня заморозити тарифи на газ та електроенергію, а майже шістьом мільйонам незаможних іще й видати так звані енергетичні ваучери на 100 євро.

"До кінця року експерти прогнозують зростання ціни на природний газ іще на 30 відсотків. Та ми заморозимо тарифи. Більше не буде ніяких зростань ціни на газ. А от з квітня ціни вже мають падати. Хоча й повільніше, аніж зростали. Тож нинішнє збільшення буде останнім", - переконує прем’єр Франції Жан Кастекс.

Читайте такожРосія штучно поглиблює дефіцит газу та шантажує Європу – Вітренко

Експерти майже в один голос волають: енергетична криза штучна. І ціна в 1200 доларів за газ - геть не ринкова, а нагріта політикою. І от найцікавіше: напередодні зими найменш заповнені газосховища – в Німеччині. Й саме ті, які належать російському "Газпрому".

В одному з них – найбільшому сховищі Євросоюзу – запасів газу лише 5 відсотків. Той, який був, російський монополіст цілеспрямовано за літо розпродав. А нового не закачав.

"Європа увійде в осінньо-зимовий період з дефіцитом у підземних сховищах. Питання лише – з яким обсягом", - заявляв очільник "Газпрому" Олексій Міллер.

За спостереженнями ТСН.Тижня та дивним збігом обставин, цей дефіцит газу припадає саме на той період, коли добудовується "Північний потік-2". Кремлю вкрай необхідно, аби "Газпром" якомога швидше отримав дозвіл на експлуатацію газопроводу. За всяку ціну.

Навіщо сушити українську трубу?

Потужностей української ГТС цілком достатньо, щоби з головою покрити нестачу газу в Європі. Однак, за словами спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, Росія робить усе, щоб просунути якомога швидше поза всіма юридичними правилами "Північний потік-2". "І використовує силові методи, тобто залякування та шантаж", - сказав він.

Сушити українську трубу і змушувати Європу до капітуляції перед "Північним потоком-2" має допомогти ще одне рішення. Як вже повідомляв ТСН.Тиждень, з жовтня Росія припинила постачання газу до Угорщини через Україну.

Читайте також"Газпром" почав поставляти газ до Угорщини і Хорватії в обхід України

Відтепер і на подальші 15 років Будапешт отримуватиме 4,5 мільярди кубометрів газу на рік (приблизно половину від загальної потреби країни) в обхід України – через Австрію та Сербію, куди довели "Турецький потік".

"Це навіть не брязкання зброєю, це очевидне використання газу як зброї. У спільній заяві США та Німеччини зазначено, що у разі використання Кремлем газу як зброї, має бути відповідна реакція. Чекаємо тепер на накладення санкцій на 100% дочірню компанію "Газпрому", оператора "Північного потоку-2"", - заявив очільник НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

І щонайдивніше, домовленості Угорщини та Росії насправді економічно не вигідні обом сторонам. Адже, по-перше, для угорців український маршрут коротший, а отже дешевший. По-друге, сама Угорщина втратить прибуток, який отримувала від транзиту російського газу з України до Хорватії та інших Балканських країн. І, по-третє, для самих росіян, адже за угодою вони змушені будуть усе одно нам платити - за контрактом, "Газпром" може не подавати газ для транзиту через заброньовані потужності, але при цьому має все одно їх оплачувати.

"Ми це пов’язуємо з продовженням агресивної гібридної політики Кремля щодо позбавлення України транзиту", - розповів ТСН.Тижню голова Оператора ГТС Сергій Макогон.

Буде непереливки

Ми вже давно не купуємо паливо у Росії, а беремо його у Європи. Це відібрало в Москви можливість закрутити нам вентиль і розпочати чергову газову війну. Тому під атакою опинилася вся Європа. Але тепер європейські ціни на газ прямо впливають на ціну палива в Україні.

В українському уряді обіцяють тарифи на тепло й гарячу воду для населення не піднімати. Принаймні на цей опалювальний сезон. У більшості регіонів ціна на газ становитиме близько 8 гривень за кубометр. Не здорожчає й опалення, хоча прогнозували підвищення тарифів від 30 до 70 відсотків. Та прірву між ринковою ціною та бажаною усе ж таки доведеться покривати – з бюджету. А це близько 11 мільярдів гривень, отриманих з наших податків.

Крім того, варто чекати суттєвого здорожчання цін на товари. Адже промисловцям та аграріям свої витрати на дорогий газ доведеться покривати самим.

"Ціна є нищівною для усіх підприємств, які використовують газ, як сировину. І якщо ціна буде зростати, всі ці підприємства стануть. А це означатиме, що Україна недоотримає гроші від експорту. І навряд чи аграрії будуть в наступному році з добривом вітчизняного виробництва", - розповів ТСН.Тижню доктор наук, фахівець з державної політики у паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев.

У що Росія затягує Європу, у Брюсселі та Берліні вже, схоже, зрозуміли. І саме від них залежить, чи спрацює шантаж Москви. І взагалі - як далеко вони дозволять зайти Кремлю.

Мар’яна Зінковська

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter