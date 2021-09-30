Згідно з документом, тарифи не будуть підвищуватися другу зиму поспіль.

Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" та Конгрес місцевих і регіональних влад при Президентові України підписали меморандум про взаєморозуміння, яким передбачено, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло і гарячу воду для населення не зростатимуть.

Як передає кореспондент УНІАН, підписання документа відбулося під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад.

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Від уряду меморандум підписали прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко і голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Від Конгресу місцевих і регіональних влад документ підписали Львівський міський голова Андрій Садовий, мер Дніпра Борис Філатов, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, а також виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

Підвищення тарифів:

На початку лютого уряд домовився з органами місцевої влади про те, що тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися в минулому опалювальному сезоні.

Тим меморандумом було передбачено, що теплопостачальні підприємства гарантовано отримають газ для виробництва тепла і постачання його в будинки громадян протягом усього опалювального періоду 2020-2021 років. Для цих підприємств було передбачено відтермінування оплати за газ і компенсація різниці між ринковою ціною на газ і ціною, врахованою в тарифах за тепло. Уряд також гарантував, що фінансування компенсацій для підприємства ТКЕ не переводитися на органи місцевого самоврядування.

16 вересня міжгалузева Асоціація "Укртеплокомуненерго" заявила, що катастрофічне зростання ціни на газ для тепловиків неминуче призведе до підвищення тарифів на тепло для населення.

10 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін не бачить підстав для підвищення тарифів на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні та запевнив у готовності уряду "підставити плече".

24 вересня Шмигаль заявив, що Кабмін планує виділити з держбюджету підприємствам теплокомуненерго більш ніж 30 млрд грн на компенсацію різниці в тарифах.

30 вересня президент України Володимир Зеленський анонсував меморандум, завдяки якому тарифи на тепло і гарячу воду не будуть зростати.

Автор: Дмитро Шварц