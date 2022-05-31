З 1 червня данська компанія Orsted і німецька Shell не отримуватимуть газ від "Газпрому".

Російський "Газпром" оголосив про повну зупинку поставок газу данської компанії Orsted Salg & Service A/S і німецької компанії Shell Energy Europe Limited у зв'язку з несплатою за блакитне паливо в рублях.

Про це йдеться в заяві "Газпрому" в Telegram.

Повідомляється, що станом на кінець робочого дня 31 травня (термін оплати, передбачений контрактом) "Газпром експорт" не отримав від Orsted платіж за постачання газу в квітні.

"У зв'язку з цим "Газпром експорт" повідомив Orsted про припинення поставок газу з 1 червня 2022 року і до моменту здійснення оплати відповідно до порядку", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в "Газпромі заявили, що компанія Shell Energy Europe Limited також повідомила "Газпром експорт", що не має наміру здійснювати платежі за контрактом на поставку газу до Німеччини в рублях. При цьому, максимальний річний обсяг поставок за цим контрактом становить 1,2 млрд куб. м.

"У зв'язку з цим "Газпром експорт" повідомив Shell Energy Europe Limited про припинення поставок газу за цим контрактом з 1 червня 2022 року і до моменту здійснення оплати відповідно до порядку", - сказано в повідомленні "Газпрому".

Як повідомляв УНІАН, 31 травня російський "Газпром" оголосив про повну зупинку поставок газу нідерландської компанії GasTerra у зв'язку з несплатою в рублях.

Росія вже зупинила постачання газу до Польщі, Болгарії та Фінляндії, які також відмовилися від оплати в рублях.

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