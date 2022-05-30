Російський "Газпром" вже оголосив про припинення поставок газу до Нідерландів з 31 травня. У Данії готуються до припинення постачання.

Нідерландська компанія GasTerra відмовилася виконувати вимоги "Газпрому" й платити за російський газ у рублях.

Про це повідомляється в прес-релізі, опублікованому сьогодні на сайті компанії.

Згідно з вимогами РФ, будь-хто, хто хоче купити у неї газ, має відкрити в "Газпромбанку" у Москві рахунок у євро, і рахунок у рублях. Однак, GasTerra не погодилася з цими вимогами.

"Це пов'язано з тим, що це загрожує порушенням запроваджених Євросоюзом санкцій. Також існує занадто багато фінансових і операційних ризиків, пов'язаних із необхідним маршрутом платежу. Зокрема, відкриття рахунків у Москві за російським законодавством і контроль над ними з боку російського режиму становлять занадто великий ризик для компанії", - йдеться в повідомленні.

У нідерландській компанії наголосили, що неодноразово закликали "Газпром" дотримуватися умов договору щодо структури платежів та зобов'язань щодо поставок газу, але безрезультатно.

Зазначається, що у відповідь на рішення GasTerra, російський "Газпром" вже оголосив про припинення поставок газу з 31 травня 2022 року.

Через це до 1 жовтня 2022 року, дати закінчення дії контракту, приблизно 2 млрд кубометрів контрактного газу не буде доставлено.

"GasTerra передбачила це, купуючи газ у інших постачальників. Європейський газовий ринок дуже інтегрований та розгалужений", - зазначили в компанії.

Данія відмовилася платити Росії за газ у рублях

Провідна данська енергетична компанія Orsted повідомила про відмову платити за постачання російського газу в рублях ще наприкінці квітня.

Сьогодні, 30 травня, в компанії заявили, що готуються до припинення постачання газу, пише Bloomberg. В Orsted очікують, що зможуть забезпечити альтернативні закупівлі на європейському оптовому ринку.

Данська компанія повідомила, що не відкривала рахунок у рублях. Компанія не має юридичних зобов'язань щодо використання російської валюти, і вона планує продовжувати здійснювати платежі в євро.

Оплата за газ у рублях - що передувало

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплаті за російський газ в рублях замість євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу.

27 квітня видання Bloomberg посилаючись на джерело, близьке до російського газового монополіста "Газпром", повідомило, що чотири європейських покупці газу вже заплатили за блакитне паливо в рублях, як того вимагав Путін. Також 10 європейських компаній вже відкрили рахунки в "Газпромбанку", необхідні для задоволення платіжних вимог Росії. Але Bloomberg не навів дані по європейських компаніях і країнах.

28 квітня газета Financial Times із посиланням на власні джерела повідомила, що чотири енергокомпанії ЄС готові платити Кремлю за газ у рублях. Того ж дня в ЄС підкреслили, що оплата російського газу в рублях буде порушенням санкцій.

За новим механізмом, європейські компанії будуть продовжувати платити за імпорт газу на відкриті в "Газпромбанку" рахунки в євро або доларах. Російський банк, який досі не перебуває під санкціями ЄС, потім автоматично конвертуватиме ці кошти в рублі на другому рахунку, відкритому на ім'я компаній. Ця автоматична конвертація не буде залучати Центральний банк Росії, який знаходиться під санкціями ЄС.

12 травня видання Bloomberg повідомило, що ще десять європейських покупців газу відкрили рахунки в "Газпромбанку", що подвоїло загальну кількість клієнтів, які готуються платити за російський газ рублями, як того вимагав президент РФ Володимир Путін.

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