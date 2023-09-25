Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що на зиму 2023-2024 років ціни на газ будуть стабільними, проте можуть змінитися після війни.

Ціни на газ для населення цієї зими будуть стабільними, проте, після завершення війни підвищення варто очікувати.

Таку заяву в ефірі телемарафону зробив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, зазначивши, що на зиму 2023-2024 років ціни на газ будуть стабільними.

"Ціни на газ для населення на зиму 2023-2024 років будуть стабільними. Вони не будуть змінюватися", - сказав Чернишов.

Відео дня

Він додав, що під час воєнного стану діють об'єктивні обмеження щодо зміни цін на блакитне паливо і компанія підтримує цей принцип. Проте, варто також підготуватись і до періоду, коли це відбудеться.

"Також ми очікуємо, що коли така можливість настане, ми будемо ще активніше стимулювати енергоефективні заходи, а також просувати і запроваджувати ринок енергії в нашій країні. Напевно, це можливо після завершення війни", - сказав він.

Чернишов заспокоїв громадян, що на цей опалювальний період газу в сховища закачано достатньо.

"Наші об’єми досягають 15 млрд куб. м. газу. Це перевищує наші плани по початку опалювального сезону. Очевидно що ми входитимемо в зиму з більшим об’ємом, аніж ми планували", - додав він.

Фіксований тариф

"Нафтогаз України" подовжив дію тарифу газу для населення на ще один рік, залишивши ціну на рівні 7,96 грн за кубометр. Тобто ця фіксована ціна буде діяти до 30 квітня 2024 року.

22 серпня уряд подовжив пільгові ціни на газ для виробників тепла, які обслуговують населення, до середини квітня 2024 року. Фіксована ціна склала 7,40 грн за кубометр блакитного палива.

Вас також можуть зацікавити новини: