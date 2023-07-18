За тиждень вартість природного газу впала на 60 доларів.

За тиждень біржові ціни на газ у Європі впали на 60 доларів: з 358 доларів за тисячу кубометрів до 298.

Про це свідчать дані лондонської біржи ICE. За індексом TTF (найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах) ціна блакитного палива з 10 по 17 липня впала майже на 17% з 30,2 євро за МВт-год до 25,1 євро за МВт-год. У переведенні на кубометри це означає падіння із 358 до 298 доларів.

При цьому, ще на початку місяця ціна за тисячу кубометрів природного газу була на 141 долар (32%) вищою - майже 440 доларів.

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18 травня вартість газу в Європі вперше за два роки опустилася нижче 350 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Ціни на газ в Європі стали знижуватися на початку 2023 року. Це стало можливим на тлі аномально теплої зими та високої заповненості газових сховищ.

Хоча перші два тижні літа ціни на газ знову почали рости, збільшивши цінові показників на 70%, з 15 червня і до сьогодні тренд показує зниження вартості блакитного палива.

Станом на 18 липня 2023 року пвыдомлялося, що російський газ стає непотрібним в Європі. За перше півріччя 2023 року експорт російського газу до Європи скоротився на майже 40 млрд кубометрів, а за підсумками року видобуток в Росії впаде ще на 62 млрд.

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