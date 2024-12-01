Національна енергетична компанія "Укренерго" поділилася деталями щодо відключень світла протягом понеділка, 2 грудня 2024 року. Повідомляється, що для побутових споживачів з 07:00 до 22:00 діятиме одна/дві черги.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання Час застосування та обсяг обмежень упродовж доби можуть змінитися", - ідеться в публікації Telegram.
- 07:00 - 08:00 - одна черга відключень
- 08:00 - 10:00 - дві черги відключень
- 10:00 - 11:00 - одна черга відключень
- 11:00 - 19:00 - дві черги відключень
- 19:00 - 22:00 - одна черга відключень
ДТЕК при цьому окремо публікує графіки відключень для Одеської, Дніпропетровської та Київської областей. Загалом українці у вище зазначених областях будуть без світла від 3 до 8 годин на день.
Ситуація з енергосистемою в Україні
Раніше УНІАН повідомляв, що чому українці змушені спостерігати постійні зміни в графіках відключень світла. На запитання відповів гендиректор Yasno Сергій Коваленко.
"Постійні атаки на енергосистему і масштабні ремонтні роботи не дають змоги розраховувати на стабільний прогноз навіть на кілька днів уперед", - зазначив він.
Крім того, інший експерт поділився своєю думкою про те, що коли в Україні можна очікувати скасування графіків відключень, пояснивши фактори впливу на енергосистему.