"Укренерго" і "ДТЕК" поділилися деталями про відключення світла в понеділок, 2 грудня 2024 року.

Національна енергетична компанія "Укренерго" поділилася деталями щодо відключень світла протягом понеділка, 2 грудня 2024 року. Повідомляється, що для побутових споживачів з 07:00 до 22:00 діятиме одна/дві черги.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання Час застосування та обсяг обмежень упродовж доби можуть змінитися", - ідеться в публікації Telegram.

07:00 - 08:00 - одна черга відключень

08:00 - 10:00 - дві черги відключень

10:00 - 11:00 - одна черга відключень

11:00 - 19:00 - дві черги відключень

19:00 - 22:00 - одна черга відключень

ДТЕК при цьому окремо публікує графіки відключень для Одеської, Дніпропетровської та Київської областей. Загалом українці у вище зазначених областях будуть без світла від 3 до 8 годин на день.

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Ситуація з енергосистемою в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що чому українці змушені спостерігати постійні зміни в графіках відключень світла. На запитання відповів гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

"Постійні атаки на енергосистему і масштабні ремонтні роботи не дають змоги розраховувати на стабільний прогноз навіть на кілька днів уперед", - зазначив він.

Крім того, інший експерт поділився своєю думкою про те, що коли в Україні можна очікувати скасування графіків відключень, пояснивши фактори впливу на енергосистему.

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