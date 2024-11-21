Постійні атаки на енергосистему та масштабні ремонтні роботи не дозволяють розраховувати на стабільний прогноз навіть на кілька днів наперед, за словами Коваленка.

У постачальника світла YASNO пояснили причину постійних змін у графіках відключення світла. Про це повідомив генеральний директор енергопостачальника Сергій Коваленко у соціальній мережі Facebook.

Коваленко наголосив, що сьогодні був складний день для енергосистеми.

"Зранку через обстріли застосовувалися екстрені відключення поза графіком. Пізніше відбулося багато змін у графіках, а обмеження збільшили до 3 черг із 6, тобто до половини споживачів. Деякі групи залишалися без світла майже 7 годин. Якщо у вас відключення тривало ще довше, варто звернутися до свого оператора системи розподілу, адже це, ймовірно, вже аварійна ситуація", - повідомив Коваленко.

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Крім того, за його словами, на ситуацію впливають погодні умови. У цьому зв'язку він розповів про три основні висновки. По-перше, графіки відключень багаторазово коригуються "Укренерго".

"Це означає, що слід уважно моніторити поточну ситуацію. Чи це зручно? Ні, але це реальність. Постійні атаки на енергосистему та масштабні ремонтні роботи не дозволяють розраховувати на стабільний прогноз навіть на кілька днів наперед", - наголосив Коваленко.

По-друге, він закликав не забувати про існування графіка ймовірних відключень на тиждень, який є доступним на сайті, у ботах і в застосунку. Коваленко повідомив:

"Саме на його основі формуються фактичні графіки на поточний день. Що це означає? Фактичний графік не суперечить ймовірному, а отже, в останньому зазначені часові проміжки, коли світло має бути гарантовано. Так, цих слотів менше, ніж хотілося б, і вони діють лише за умови відсутності екстрених відключень. Останні можливі у разі обстрілів чи серйозних змін у роботі енергосистеми".

По-третє, ситуація не дозволяє робити прогноз хоча б на день наперед.

"Ми живемо у складний час. Енергетики працюють 24/7, щоб покращити стан системи та підвищити її стійкість", - додав він.

Коваленко радить налаштувати сповіщення в ботах, застосунках й слідкувати за офіційними каналами, державними - такими як Міненерго і Укренерго, а також за своїм оператором системи розподілу та постачальником.

"Графік на завтра вже опублікований. Ситуація має трохи покращитися", - повідомив Коваленко і закликав не забувати про перші два висновки, озвучені ним вище.

Відключення світла в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше народний депутат від фракції "Слуга Народу", член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що графіки відключень світла в Україні можуть скасувати на цих вихідних, але для цього мають бути дотримані деякі умови. Тільки сонячна генерація може дати до 1 ГВт потужності.

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