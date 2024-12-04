"Укренерго" повідомило про ситуацію, яка очікується з електроенергією протягом доби, 5 грудня 2024 року.

Протягом доби, 5 грудня 2024 року, відключення світла для побутових споживачів розпочнуться з 06:00 і триватимуть до 22:00. "Укренерго" заявляє, що при цьому діятиме одна або дві черги. Це вимушений захід - енергетики продовжують працювати над відновленням обладнання, пошкодженого внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

"Будь ласка, споживайте електроенергію економно, коли світло з'являється за графіком", - ідеться в публікації Telegram. Однак також в енергетичній компанії нагадують, що ситуація в будь-який момент може змінитися.

Відео дня

Новина доповнюється...

Ситуація з енергосистемою в Україні - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що внаслідок масованих ракетних атак Україні довелося скоротити виробництво електроенергії на трьох АЕС. Експерт заявляє, що для відновлення їхньої роботи знадобиться щонайменше два тижні, адже були атаковані підстанції.

Крім того, українці можуть пройти зиму з відключеннями світла, які триватимуть від 12 до 16 годин. Це залежить і від погодних умов, і від кількості російських атак на критичну інфраструктуру, і від швидкості відновлення.

Вас також можуть зацікавити новини: