Графіки відключень світла: коли не буде електроенергії 12 листопада

Обмеження пов’язані з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

У четвер, 12 листопада, в окремих регіонах України вимушено застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго".

Обмеження пов’язані з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Час застосування обмежень:

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Для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3 черг (від 4 до 12 годин на добу);

Для промисловості – графіки обмеження потужності.

"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", – додали в "Укренерго".

Ситуація в енергетиці – останні новини

Як повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, наразі неможливо робити довгострокові прогнози щодо ситуації з електропостачанням узимку, оскільки горизонт планування обмежується лише однією добою.

За його словами, подальша ситуація залежатиме від кількох основних чинників: які саме об’єкти стануть цілями російських атак, масштабу завданих пошкоджень, наявності необхідного обладнання та можливості оперативно відновити роботу пошкодженої інфраструктури.

Раніше керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп попереджав, що деякі великі міста України можуть опинитися у блекауті до двох тижнів, і ймовірність цього доволі висока.

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