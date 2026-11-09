Росія вкотре атакувала Трипільську ТЕС: 'Центренерго' показало наслідки (фото)

Протягом короткого часу ворог застосовує проти одного об’єкта різні види озброєння, зокрема балістичні ракети та реактивні дрони.

Росія знову атакувала Трипільську ТЕС, наслідки обстрілів є надзвичайно серйозні, повідомляє "Центренерго".

Зазначається, що з кінця вересня Росія суттєво збільшила інтенсивність обстрілів Трипільської ТЕС та змінила тактику їх проведення. Ворог застосовує, зокрема, балістичні ракети та реактивні ударні дрони.

"На Трипільській ТЕС облаштовано захисні споруди. Водночас характер російських атак суттєво змінився. Протягом короткого часу ворог може застосовувати проти одного об’єкта різні види озброєння, зокрема балістичні ракети та реактивні дрони. Це створює нові виклики для захисту енергетичної інфраструктури", – зазначив генеральний директор ПАТ "Центренерго" Сергій Ісаченко.

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У компанії зазначили, що наслідки російських обстрілів є надзвичайно серйозними, проте говорити про конкретні масштаби руйнувань поки передчасно.

"Після детального обстеження пошкодженого обладнання й інфраструктури можна буде оцінити збитки та визначити обсяги необхідних відновлювальних робіт", - йдеться у повідомленні.

Російські атаки по енергетиці України

Упродовж доби російські війська вчергове атакували енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого була знеструмлена частина споживачів в 12 регіонах.

Член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Козир повідомляв, що ворог цілеспрямовано завдає ударів по пʼяти підстанціях напругою 330 кВ, які утворюють енергетичне кільце Києва та забезпечують передачу електроенергії до столиці.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповідав УНІАН, що основною причиною складної ситуації з електропостачанням у Києві та інших регіонах є російські удари по високовольтних підстанціях, через які електроенергія передається між областями.

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