Графіки відключень світла: коли не буде електроенергії 7 жовтня

Обмеження пов’язані з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Завтра, 7 жовтня, в окремих регіонах України вимушено застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго".

Час застосування обмежень:

00:00 - 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги);

00:00 - 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Обмеження пов’язані з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Відео дня

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", – додали в "Укренерго".

Графіки відключень для Київщини

Як повідомляє ДТЕК, за командою "Укренерго" на Київщині застосовано графіки відключень на 7 жовтня. Світло вимикатимуть практично у всіх чергах споживачів. Залежно від черги, світла загалом не буде від 2,5 до 9 годин (для черги 1.2 обмежень немає).

Відключення світла – важливі новини

Сьогодні, 6 жовтня, у низці регіонів України ввели графіки відключень електроенергії. З обмеженнями стикнулися, зокрема, мешканці Київщини, Житомирщини та Черкащини.

Раніше енергетичний експерт Геннадій Рябцев попереджав, що взимку найбільш складною ситуація з електропостачанням може залишатися у прифронтових містах. За базовим сценарієм у години пікового навантаження відключення можуть одночасно стосуватися до двох черг.

За словами фахівця, найскладніша ситуація з електропостачанням може скластися у Харкові, Сумах, Херсоні, Миколаєві та Запоріжжі.

Вас також можуть зацікавити новини: