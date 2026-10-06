У низці регіонів України застосували графіки відключень: коли не буде світла 6 жовтня

На стабілізаційні відключення електроенергії за графіками переходять столиця та деякі області.

Сьогодні, 6 жовтня, у низці регіонів України застосовуватимуться графіки відключень. Рішення ухвалено на тлі обстрілів з боку Росії.

Київ і Київська область

У вівторок, 6 жовтня, у Київській області застосовуватимуть графіки відключень. За даними ДТЕК, світла не буде від 2,5 до 4 годин. Загалом відключення торкнуться шести груп споживачів.

"У разі змін будемо вас інформувати у нашому Telegram-каналі", – зазначили у компанії.

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У ДТЕК повідомили також, що столиця переходить до стабілізаційних відключень за графіками. У Києві можна перевірити графік для конкретної адреси у чат-боті, на сайті компанії або в додатку "Київ Цифровий".

Житомирська область

В Житомиробленерго повідомили, що через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів з 15:00 до 24:00 на Житомирщині застосовуватимуться обмеження споживання електроенергії. У Житомирській області світла не буде від однієї до двох годин.

Черкаська область

В Черкасиобленерго поівдомили, в області також застосовуватимуться графіки погодинних відключень – з 15:00 до 24:00.

Години відсутності електропостачання:

1.1 15:00 – 17:00

1.2 15:00 – 17:00

2.1 17:00 – 19:00

2.2 17:00 – 19:00

3.1 19:00 – 21:00

3.2 19:00 – 21:00

4.1 21:00 – 23:00

4.2 21:00 – 23:00

5.1 23:00 – 24:00

5.2 23:00 – 24:00

Перелік адрес за чергами та підчергами ГПВ, за якими відбуватимуться відключення електроенергії, можна переглянути за посиланням.

Полтавська область

В Полтаваобленерго зазначили, що через складну ситуацію в енергосистемі України 6 жовтня 2026 року в Полтавській області з 15:00 до 23:59 застосовуватиметься графік погодинних відключень в обсязі однієї черги. Згідно з представленим графіком, світла не буде від однієї до двох годин.

Відключення світла в Україні - останні новини

30 вересня в Києві запровадили екстрені відключення електроенергії після атаки енергетичних об’єктів столиці російськими окупантами. У деяких районах міста також спостерігалися перебої з водопостачанням.

У свою чергу голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв зазначив, що російські окупанти намагаються залишити більшу частину лівого берега Києва без стабільного електропостачання, тому б’ють по лініях електропередачі над Дніпром.

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