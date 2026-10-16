У суботу в Україні будуть відключати світло: хто сидітиме без електроенергії

Графіки обмеження потужності для промисловості діятимуть в усіх регіонах України.

Завтра, 17 жовтня, в Україні вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго".

Так, з 06:00 до 23:59 застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу в усіх регіонах України, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. у частині областей. Обсяги відключень складатимуть від 1 до 2,5 черг, тобто від 4 до 10 годин на добу.

"Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти", - йдеться у повідомленні.

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В "Укренерго" попередили порадили стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках обленерго у конкретному регіоні.

Відключення світла - інші новини

У Києві сьогодні вдень, 16 жовтня, через атаку Росії на енергообʼєкти було застосовано екстрені відключення електроенергії. Пізніше аварійні відключення поширилися на Київську область, зокрема на Бучанський, Обухівський та Фастівський райони.

Як повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, наразі практично неможливо спрогнозувати, скільки триватимуть відключення електроенергії взимку. За його словами, багато залежатиме від здатності Сил оборони України протидіяти російським засобам ураження.

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