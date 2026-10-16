Частина Києва залишилася без світла: у столиці запровадили екстрені відключення

Внаслідок ворожої атаки напередодні відбулося масштабне знеструмлення споживачів.

У Києві сьогодні, 16 жовтня, через атаку Росії на енергообʼєкти застосовані екстрені відключення. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - зазначили в ДТЕК.

Ввечері 15 жовтня "Укренерго" повідомляло, що внаслідок чергової російської атаки на об’єкт критичної енергетичної інфраструктури в окремих районах Києва та області відбулось масштабне знеструмлення споживачів.

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Оцінку наслідків пошкоджень та оперативні аварійно-відновлювальні роботи тоді могли розпочати тільки після відбою повітряної тривоги, яка тривала в Київській області.

Ситуація в енергетиці України - останні новини

16 жовтня у частині регіонів України запроваджено обмеження споживання електроенергії. Графіки відключення світла для населення діятимуть обсягом від половини до двох черг (що означає тривалість 2-8 годин).

Енергетичний експерт Юрій Корольчук повідомив про брак резервного обладнання у енергетиків. Це може загрожувати довшим ремонтом уражених енергооб’єктів та відповідно тривалішими відключеннями світла у споживачів.

В Україні відсутній дефіцит електроенергії, але через розбиті ЛЕП вона до споживача не доходить. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що тривалість відключень світла взимку значною мірою залежатиме від можливості протидіяти засобам ураження російських окупантів, а не від генерації.

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