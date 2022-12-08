Наразі найскладніша ситуація зберігається в східному регіоні.

Через пошкодження електростанцій та високовольтної мережі внаслідок російських ракетних ударів в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Вже зранку в кількох областях перевищено ліміти споживання і застосовано режим аварійних відключень", – повідомив оператор.

Крім того ситуацію в енергосистемі ускладнюють погодні умови: в багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру, які спричиняють обледеніння проводів та їхнє пошкодження.

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Наразі найскладніша ситуація зберігається в східному регіоні. Ввечері у середу, 7 грудня, російські окупанти знову здійснили масований артилерійський обстріл низки районів.

"Там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж. Після отримання допуску від військових будуть розпочаті ремонтні роботи", – зазначили в "Укренерго".

Наразі цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи в Київській та Одеській областях. В Одесі триває процес заживлення побутових споживачів за резервними схемами.

Масовані удари Росії та відключення світла

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по об’єктах критичної інфраструктури України. Сили протиповітряної оборони збили 61 із понад 70 ворожих ракет.

Це вже восьма масштабна атака на енергооб’єкти України з жовтня.

6 грудня міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що під час ворожої масованої атаки 5 грудня російські ракети влучили як в об’єкти генерації, так і в підстанції. Найскладніша ситуація з енергопостачанням спостерігається у Київській, Вінницькій і Одеській.

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