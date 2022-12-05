НКРЕКП вирішила захистити споживачів в умовах виникнення надзвичайної ситуації в об’єднаній енергетичній системі нашої країни.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення, яке унеможливлює нарахування за неспожиту електроенергію побутовим споживачам.

Відповідна постанова була ухвалена на засіданні 2 грудня, щоб захистити споживачів в умовах виникнення надзвичайної ситуації в об’єднаній енергетичній системі України та вимушеного обмеження в споживанні електричної енергії спричиненого збройною агресією Російської Федерації.

У зв’язку з аварійними та стабілізаційними відключеннями, об’єктивно виникають ситуації, коли технічно неможливо передати покази лічильників, при цьому обсяги середньодобового споживання очікувано зменшуються.

Відео дня

"З метою унеможливлення проведення нарахувань за неспожиту побутовими споживачами електричну енергію даною постановою передбачено ряд дій, які необхідно вжити операторами систем розподілу в аспекті захисту прав споживачів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, по-перше, застосувати у разі відсутності фактичних показів лічильника понижуючого коефіцієнта споживання електричної енергії під час визначення середньодобового обсягу споживання електричної енергії індивідуальним побутовим споживачам у розрахунковому місяці.

По-друге, обленерго має повідомляти НКРЕКП до 25 календарного дня місяця, що настає за розрахунковим місяцем, щодо величини застосованого коефіцієнта зміни споживання електричної енергії під час розрахунку обсягів надходження в електричні мережі.

Важливі новини зі сфери енергетики - що треба знати

Унаслідок масованого ракетного удару, здійсненого окупантами 23 листопада, в країні був блекаут. Згодом ситуацію вдалося стабілізувати, але абонентам продовжили відключати електропостачання, оскільки в енергостистемі є дефіцит.

Як повідомляв УНІАН, за доручення уряду, керівники обленерго будуть нести відповідальність за несправедливе відключення споживачів від електропостачання.

При відключенні електроенергії оператор системи розподілу має керуватися справедливим підходом.

Вас також можуть зацікавити новини: