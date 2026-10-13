В Україні завтра вимикатимуть світло: графіки відключень на 14 жовтня

Графіки погодинних відключень застосовуватимуть обсягом від 0,5 до 2 черг.

Завтра, 14 жовтня, у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Як повідомили в "Укренерго", з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 2 черг).

"Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - йдеться у повідомленні.

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При цьому зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінюватись. "Укренерго" радить споживачам стежити за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у конкретному регіоні.

Ситуація в енергетиці – інші новини

Росія розпочала кампанію ударів по українській енергетиці ще у вересні, раніше, ніж у попередні роки, намагаючись завдати максимальної шкоди напередодні опалювального сезону. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що таким чином РФ прагнула послабити українську енергосистему до того, як Україна зможе розробити й упровадити ефективніші засоби протидії.

Прогнозувати тривалість відключень світла взимку в Україні майже неможливо, оскільки вони значною мірою залежатимуть від можливості Сил Оборони протидіяти засобам ураження російських окупантів, повідомив в розмові з УНІАН директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За словами Омельченка, в Україні найбільш небезпечним містом взимку буде саме Київ, який має величезний дефіцит власної генерації електроенергії.

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