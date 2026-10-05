Росія почала удари по українській енергетиці раніше: в ISW пояснили причину поспіху

Мета цієї кампанії – зробити життя цивільного населення в Україні нестерпним.

Росія вже у вересні розпочала кампанію ударів по українській енергетиці напередодні зими – це раніше, ніж у попередні роки. Як вважають аналітики Інституту вивчення війни, Росія поспішає завдати максимальної шкоди до того, як Україна встигне розробити ефективні засоби протидії.

Російське оборонне відомство безпідставно подає ці атаки як нібито відповідь на удари українських сил по цивільних об’єктах у Росії.

Водночас аналітики зазначають, що успіхи України на полі бою у 2026 році, очевидно, змушують лідера РФ Володимира Путіна переглянути початкову стратегію досягнення перемоги та змістити акцент на примушення України до капітуляції за допомогою кампанії ударів великої дальності взимку, відмовившись від ставки на просування сухопутних військ.

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"Мета цієї кампанії – зробити життя цивільного населення в Україні нестерпним, щоб змусити країну прийняти вимоги Росії. Росія проводить подібні кампанії ударів по українській енергетичній інфраструктурі щозими, починаючи з сезону 2022–2023 років; при цьому нинішня кампанія, ймовірно, розпочинається раніше, ніж зазвичай – до того, як Україна встигне розробити ефективні засоби протидії російським балістичним ракетам і реактивним безпілотникам, які вже завдали значної шкоди", – підкреслюють в ISW.

Росія націлилася на українську енергетику

Як писав УНІАН, українська розвідка перехопила план РФ, який передбачає удари тисяч дронів і ракет по енергосистемі України цієї зими з метою знищення до 15 ГВт потужностей та відключення великих міст від світла, тепла й води. Документ описує кампанію із застосуванням до тисячі ракет і дронів, спрямовану на підстанції, ГЕС, ТЕС, котельні та навіть атомні станції.

Під час атаки 30 вересня Росія завдала ударів, зокрема, по енергооб’єктах Києва. У результаті за розпорядженням "Укренерго" у столиці запровадили екстрені відключення електроенергії. Увечері 4 жовтня в Києві також почалися проблеми з електропостачанням.

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